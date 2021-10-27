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Читатели Daily Express осудили применение Украиной дронов Bayraktar в Донбассе

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@donikroman/facebook.com

Читатели британской газеты Daily Express прокомментировали первый боевой запуск украинскими военными турецкого беспилотника Bayraktar TB 2 в Донбассе, выразив возмущение действиями украинской стороны, пишет РИА «Новости».

Пользователь под ником HarrisTweed выразил мнение, что «Украина пытается нагнетать напряженность в регионе, но за этим стоит западная разведка». Он объяснил встревоженность России вмешательством зарубежных стран в конфликт для того, чтобы использовать Украину в качестве полигона для реализации собственных политических задач.

«Я знаю, что Украина дорого заплатит за такие действия», — написал другой пользователь с ником Rudolphucker1959.

Комментатор NeilSays выразил мнение о том, что «Украине нужно сидеть спокойно и не отсвечивать», так как Западу «меньше всего нужно, чтобы Украина втянула НАТО в войну». По его мнению, Украина является коррумпированным и несостоявшимся государством, которая не имела бы значения, если бы не общая граница с Россией: «это удобное место для Запада, чтобы тыкать в бок русского медведя».

Ранее генеральный штаб вооруженных сил Украины заявил, что украинские военные впервые применили в Донбассе ударные дроны Bayraktar TB2 турецкого производства.

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