Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Оппозиция на Украине раскритиковала демонтаж ордена Великой Отечественной войны 01:20
Эксперты нашли больше 3 тыс. фейковых сайтов магазинов перед нерабочей неделей 01:17
Ловчев назвал только одного футболиста «Спартака», способного играть... 01:10
Суд приговорил к срокам до 25 лет троих человек за убийство мэра... 01:04
Экс-замглавы ФМС предложил построить отдельные кварталы для мигрантов 01:00
Антидопинговое агентство Украины подозревается в нарушении кодекса WADA 00:50
На востоке Ирака не менее 12 человек погибли в результате нападения... 00:48
В Центре Гамалеи заявили, что от вакцинации в России никто не умирал 00:45
Канцелярия премьера Судана подтвердила его возвращение домой 00:37
Аналитики заговорили о всплеске дефолтов на российском рынке облигаций 00:36

«Ъ»: два человека задержаны по подозрению в хищениях при строительстве объектов Минобороны в Арктике

close
100%
Maxar Technologies

При строительстве российских военных объектов в Арктике были обнаружены новые махинации, пишет «Коммерсант». По данным следствия, Евгений Горбачев, который являлся учредителем московского ООО «Спецстрой-1», а в дальнейшем возглавлявший основного застройщика ВС РФ — АО «Главное управление обустройства войск», и его компаньон Александр Ашгибисов причастны к хищению около 232 млн из более 4,3 млрд рублей, выделенных на возведение радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.

Как пишет издание, не были осуществлены поставки стройматериалов под гособоронзаказ, заем не возвращен, а денежные средства обналичены и похищены.

Кроме того, стало известно, что для сокрытия хищения, руководители ООО «Спецстрой-1» в декабре 2015-го — июне 2016 года подделали документы сдачи строительных работ на сумму более 508,7 млн рублей.

Предпринимателей задержали после обысков, а в среду, 27 октября, суд изберет им меру пресечения. Уточняется, что бизнесменов задержали в качестве подозреваемых по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Горбачев и Ашгибисов причастность к хищениям отрицают, отмечает «Ъ».

Ранее стало известно, что СК РФ расследует крупное уголовное дело о хищениях почти 4,5 млрд рублей при строительстве различных объектов Минобороны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях