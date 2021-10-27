«Ъ»: два человека задержаны по подозрению в хищениях при строительстве объектов Минобороны в Арктике

При строительстве российских военных объектов в Арктике были обнаружены новые махинации, пишет «Коммерсант». По данным следствия, Евгений Горбачев, который являлся учредителем московского ООО «Спецстрой-1», а в дальнейшем возглавлявший основного застройщика ВС РФ — АО «Главное управление обустройства войск», и его компаньон Александр Ашгибисов причастны к хищению около 232 млн из более 4,3 млрд рублей, выделенных на возведение радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.

Как пишет издание, не были осуществлены поставки стройматериалов под гособоронзаказ, заем не возвращен, а денежные средства обналичены и похищены.

Кроме того, стало известно, что для сокрытия хищения, руководители ООО «Спецстрой-1» в декабре 2015-го — июне 2016 года подделали документы сдачи строительных работ на сумму более 508,7 млн рублей.

Предпринимателей задержали после обысков, а в среду, 27 октября, суд изберет им меру пресечения. Уточняется, что бизнесменов задержали в качестве подозреваемых по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Горбачев и Ашгибисов причастность к хищениям отрицают, отмечает «Ъ».

Ранее стало известно, что СК РФ расследует крупное уголовное дело о хищениях почти 4,5 млрд рублей при строительстве различных объектов Минобороны.