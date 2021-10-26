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В ДНР заявили, что в Старомарьевке нет военных

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что в поселке Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, который пытались захватить ВС Украины, не было подразделений ДНР и украинских военных, передает РИА «Новости».

Он указал, что этот населенный пункт находится в так называемой зоне безопасности.

«Согласно договоренностям, там не было ни вооруженных подразделений республики, там не было оборонительных сооружений военного назначения. Также там не было вооруженных формирований Украины», — сказал представитель ведомства.

По его словам, Старомарьевка была полностью демилитаризована практически с 2014 года.

Ранее издание «Бабель» со ссылкой на Минобороны Украины сообщало, что силы ВСУ зашли в этот поселок вечером 25 октября и закрепились там. Позже украинские военные опровергли информацию о взятии под контроль Старомарьевки.

До этого глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что украинская армия предприняла попытку продвинуться в сторону территорий, подконтрольных ДНР на линии соприкосновения в Донбассе.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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Кризис на Украине
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