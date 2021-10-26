Украинские военные опровергли сообщения о взятии под контроль села Старомарьевка

Информация о взятии под контроль села Старомарьевка в Донбассе является ложной. Об этом в Facebook заявил пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины.

«Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложна», — отметили в штабе.

Там заявили, что распространение данных сведений является попыткой «незаконных вооруженных формирований» обвинить Украину в нарушении линии разграничения.

Ранее издание «Бабель» со ссылкой на Минобороны Украины сообщало, что силы ВСУ зашли в данный населенный пункт вечером 25 октября и закрепились там.

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что украинская армия предприняла попытку продвинуться в сторону территорий, подконтрольных ДНР на линии соприкосновения в Донбассе.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.