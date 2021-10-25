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Арестович рассказал, сколько лет потребуется Украине на создание ракетного комплекса

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Алексей Арестович/Facebook

Пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что армия страны может получить в будущем отечественный ракетный комплекс, на разработку которого потребуется около 10 лет. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее Арестович заявил, что Киев работает над своей «ракетной программой». При этом новые ракеты в некоем «обозримом времени» будут направлены на Москву.

По его словам, военнослужащие НАТО в рамках учебных миссий уже находятся на территории страны. Арестович также предсказал «конец России» в случае нападения на Украину.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что конституция Украины запрещает размещать на территории государства иностранные военные базы, «но учебные центры никто не запрещает», а под этим видом страны НАТО «могут все что угодно разместить».

Он добавил, что если Киев войдет в НАТО, подлетное время ракет альянса до Москвы сократится до 7-10 минут.

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