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В России разработают беспилотник для поиска беглых преступников в лесу

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Игорь Онучин/РИА «Новости»

Замначальника отделения по программным комплексам Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Борис Вишняков рассказал о планах создать в России беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который сможет на больших скоростях перемещаться в лесах и осуществлять там поиск любых объектов. Об этом он сообщил ТАСС.

Вишняков рассказал, что такой дрон позволит выслеживать беглых преступников или диверсантов. По его словам, уйти от преследования беспилотников будет невозможно, ведь они будут обозначать местоположение объектов и непрерывно передавать их координаты в центр управления.

Он добавил, что дроны также можно использовать для поиска, отслеживания перемещений и фотографирования редких животных в лесу. «Решение задачи по созданию таких дронов — это вопрос близлежащей перспективы, в ближайшие год-два она будет решена, я уверен», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что специалисты Научно-исследовательского института современных телекоммуникационных технологий создали новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Мерлин-ВР».

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