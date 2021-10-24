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Разработчики рассказали о возможностях робота «Маркер» бороться против беспилотников

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@rogozin_do/Telegram

Разработчики рассказали о возможностях боевого робота «Маркер» бороться против беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО «Андроидная техника».

«В случае борьбы с БЛА рассматриваются варианты радиоэлектронного подавления системы управления БЛА, захватные сети, дроны-камикадзе для выведения из строя БЛА-нарушителя», — рассказали разработчики.

Кроме того, «Маркер» может обнаружить нарушителей людей, которые не имеют доступа на охраняемый объект и посторонние транспортные средства.

«Примерно такая же технология противодействия с нарушителями на автотранспорте, только в данной ситуации «Маркер» может вести еще и оперативное преследование нарушителя, и его перехват», — указано в сообщении.

Ранее в России провели испытания ударных роботов «Маркер», действовавших без участия человека.

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