На Украине заявили, что США хотят «откупиться» от Киева оружием вместо членства в НАТО

Обозреватели украинского издания «Страна.ua» оценили поставку Киеву очередной партии американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

Они считают, что передача этого оружия является попыткой Соединенных Штатов «откупиться» от Украины, чтобы не брать ее в НАТО.

«Похоже на отступные от (президента США Джо — «Газета.Ru») Байдена — вместо принятия Украины в НАТО», — заявили украинские журналисты.

Общая стоимости новой партии Javelin составляет $60 млн. Всего американская сторона с 2018 года направила Киеву 65 таких ПТРК с боезапасом, который насчитывает 320 ракет.

Ранее Пентагон объявил о предоставлении нового пакета военной помощи США Украине на сумму $60 млн. Как сообщил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, этот пакет включает в себя «противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое».