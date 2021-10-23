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Появились спутниковые снимки поврежденной в Южно-Китайском море подлодки ВМС США

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Planet Labs Inc.

Атомная подводная лодка «Коннектикут» (Connecticut) Военно-морских сил (ВМС) США, которая ранее столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным предметом, попала на снимок космического аппарата компании Planet Labs. Об этом сообщает Drive.

Согласно опубликованным кадрам, подлодка пришвартована к пирсу в Гуаме. Видимых повреждений на поверхности судна нет. Вблизи субмарины отсутствуют признаки какой-либо инфраструктуры, указывающей на проведение ремонтных работ.

Журналисты издания предположили, что столкновение «Коннектикута» с неизвестным объектом произошло значительно ниже ватерлинии подлодки, предположительно, в районе дна корпуса. Они отметили, что это может свидетельствовать об отсутствии лобового столкновения или столкновения сверху.

Американская атомная подводная лодка USS Connecticut столкнулась во второй половине дня 2 октября, во время работы в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, с неизвестным предметом, в результате чего пострадали 11 моряков.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал от США отчета о произошедшем. Минобороны Китая, в свою очередь, выразило протест Соединенным Штатам по поводу инцидента с подлодкой

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