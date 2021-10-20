Минобороны РФ передало регионам более 280 тонн сжиженного кислорода

Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина передало из воинских частей регионам более 280 тонн сжиженного кислорода для больниц. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что из-за обострения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции министром обороны »Сергеем Шойгу была поставлена задача командующим войсками военных округов предоставить оперативную помощь субъектам РФ в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений».

«Медицинским учреждениям 14 субъектов России уже было передано из воинских частей 240,8 тонны сжиженного кислорода», — рассказали в Минобороне.

21 октября ведомством будут переданы еще 27 тонн сжиженного кислорода семи субъектам России: Республике Башкортостан, а также Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областям, говорится в публикации.

Ранее Министерство обороны РФ выделило медицинским учреждениям, в которых лечат зараженных COVID-19 пациентов, 25 тонн жидкого кислорода.

Выделенный медикам кислород используется в авиации. Сжиженный газ циркулирует в различных системах авиационных комплексов, поддерживая экипаж в боеспособном состоянии во время полетов на больших высотах.