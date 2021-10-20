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Минобороны РФ передало регионам более 280 тонн сжиженного кислорода

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина передало из воинских частей регионам более 280 тонн сжиженного кислорода для больниц. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что из-за обострения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции министром обороны »Сергеем Шойгу была поставлена задача командующим войсками военных округов предоставить оперативную помощь субъектам РФ в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений».

«Медицинским учреждениям 14 субъектов России уже было передано из воинских частей 240,8 тонны сжиженного кислорода», — рассказали в Минобороне.

21 октября ведомством будут переданы еще 27 тонн сжиженного кислорода семи субъектам России: Республике Башкортостан, а также Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областям, говорится в публикации.

Ранее Министерство обороны РФ выделило медицинским учреждениям, в которых лечат зараженных COVID-19 пациентов, 25 тонн жидкого кислорода.

Выделенный медикам кислород используется в авиации. Сжиженный газ циркулирует в различных системах авиационных комплексов, поддерживая экипаж в боеспособном состоянии во время полетов на больших высотах.

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