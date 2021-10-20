Шойгу заявил, что российские военные объекты останутся в Барановичах и Вилейке

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия продлили соглашение о размещении российских военных объектов,

которые останутся в Барановичах и Вилейке, сообщает ТАСС.

«Сегодня с моим белорусским коллегой подписали протоколы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории Республики Беларусь российских военных объектов - узла системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно-морского флота в городе Вилейка», — заявил Шойгу по результатам встречи с министром обороны Белоруссии генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.

В среду, 20 октября, в Москве прошла совместная коллегия министерств обороны России и Белоруссии.

«Результаты сегодняшнего заседания в очередной раз подтвердили единство подходов военных ведомств России и Белоруссии к взаимодействию в оборонной сфере и нашу нацеленность на решение практических задач по обеспечению военной безопасности Союзного государства», — заявил Шойгу.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о готовности развивать военное сотрудничество с Ираном.