Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Дженнифер Лопес оказалось не по силам продать свой пентхаус в Нью-Йорке 14:55
Украина сорвала экстренное собрание подгруппы по Донбассу 14:55
Голикова назвала регионы, где заняты больше 95% коронавирусных коек 14:53
Голикова заявила, что эпидситуация в РФ становится сложнее 14:49
Костенюк: сериал «Ход королевы» стал звеном между шахматами и остальным миром 14:48
Тарантино поделился желанием снять спагетти-вестерн на разных языках 14:44
Toyota Fortuner получил новую версию в России и подорожал 14:43
На месте двойного ДТП в Москве случайно задержали закладчика 14:42
МЧС предупредило жителей Москвы о мокром снеге с дождем 14:41
Шахматистка Костенюк: мне тяжело обсуждать фильм про Карпова и Корчного из-за сестры 14:41

Шойгу заявил, что российские военные объекты останутся в Барановичах и Вилейке

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия продлили соглашение о размещении российских военных объектов,
которые останутся в Барановичах и Вилейке, сообщает ТАСС.

«Сегодня с моим белорусским коллегой подписали протоколы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории Республики Беларусь российских военных объектов - узла системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно-морского флота в городе Вилейка», — заявил Шойгу по результатам встречи с министром обороны Белоруссии генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.

В среду, 20 октября, в Москве прошла совместная коллегия министерств обороны России и Белоруссии.

«Результаты сегодняшнего заседания в очередной раз подтвердили единство подходов военных ведомств России и Белоруссии к взаимодействию в оборонной сфере и нашу нацеленность на решение практических задач по обеспечению военной безопасности Союзного государства», — заявил Шойгу.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о готовности развивать военное сотрудничество с Ираном.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях