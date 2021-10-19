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Kyodo: премьер Японии прервал рабочую поездку из-за ракетных пусков КНДР

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Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прервал свою рабочую по регионам страны и принял решение вернуться в Токио в связи с ракетными пусками КНДР, сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, глава правительства утром находился в северо-восточной префектуре Фукусима и должен был после этого отправиться в северную префектуру Акита, однако после ракетных пусков он принял решение вернуться в Токио.

В течение дня, как пишет Kyodo, может быть проведено заседание Совета национальной безопасности Японии, на котором должен присутствовать премьер-министр.

Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея подтвердил запуск баллистической ракеты со стороны КНДР в сторону Японского моря. По данным ведомства, ракета была выпущена в 10:17 по местному времени недалеко от города Синпхо в провинции Хамген-Намдо, расположенного на побережье Японского моря.

Запуск был выполнен на фоне переговоров представителей Южной Кореи, США и Японии в Вашингтоне. Они обсуждают совместные усилия по возвращению КНДР к диалогу посредством гуманитарной помощи и других стимулов.

Япония позднее направила КНДР протест из-за ракетных испытаний. По словам генерального секретаря японского правительства Есихико Исодзаки, испытания пуска ракет со стороны Северной Кореи нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и несут угрозу Японии.

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