Примгидромет сообщил о радиационном фоне в Приморье после пуска снаряда из КНДР

Радиационный фон в Приморье , единственном граничащем с КНДР регионе России, не изменился после пуска снаряда из Северной Кореи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Примгидромет.

Снаряд, выпущенный Северной Кореей в сторону Японского моря, может быть баллистической ракетой, заявила Береговая охрана Японии.

Ведомство выпустило предупреждение для судов в связи с возможным запуском баллистической ракеты со стороны Северной Кореи и риске падения обломков.

Ранее агентство Yonhap сообщило о том, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.