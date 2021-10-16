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США назвали заявление Минобороны РФ по эсминцу не соответствующим действительности

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rian_ru/Telegram

Тихоокеанский флот США опроверг заявление Минобороны России по инциденту с американским эсминцем Chafee в Японском море в опубликованном на их сайте пресс-релизе.

«Заявление Минобороны о взаимодействии двух наших кораблей ВМФ не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В американском флоте утверждают, что накануне во время рутинных операций эсминца ВМС США Chafee в международных водах Японского моря российский противолодочный корабль класса «Удалой» подошел на расстояние 65 ярдов (примерно 59,4 м).

«Взаимодействие было безопасным и профессиональным <…> Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать там, где это разрешено международным правом», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Министерство обороны России вызвало военного атташе США из-за инцидента в Японском море.

В министерстве сообщили, что эсминец ВМС США Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Как уточнили в оборонном ведомстве, американский корабль приблизился к территориальным водам РФ и попытался пересечь государственную границу в районе проведения совместных российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2021».

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