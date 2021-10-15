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В Иркутской области на борьбу с коноплей бросили военных

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Иркутской области завершилась масштабная операция «Мак-2021». Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Военные уничтожали плантации наркосодержащих растений в области на площади около двух тысяч гектаров. Усиленная борьба военнослужащих с посевами дикорастущей конопли в регионе шла с мая по октябрь. В операции также участвовали полицейские и сотрудники ФСБ.

В МВД сообщили, что раскрыто больше 350 преступлений, связанных с наркооборотом, изъято свыше 80 кг запрещенных веществ. Владельцам участков вынесено 763 предписания об уничтожении наркосодержащих растений.

Плантации с коноплей были даже найдены в непосредственной близости от воинских частей. Растения выкосили, территорию обработали гербицидами, после чего по полям проехались на гусеничной технике.

Ранее глава РАН рассказал, как конопля может помочь экономике России. По его словам, при наличии конопли РФ не придется платить трансграничный углеродный налог, так как эффективность запасания углерода у этого растения выше, чем у лиственного леса на аналогичной площади. Кроме того, конопля поможет восстановить российское присутствие на рынке технических волокон.

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