Корабли России и Китая провели совместные учения в Японском море

Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России и силы ВМС Китая провели совместные учения «Морское взаимодействие-2021» в Японском море, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

«На переходе морем моряки России и Китая провели тренировку по организации связи и совместному тактическому маневрированию. В полигоне боевой подготовки объединенным отрядом отработаны задачи по противоминной обороне кораблей», — указано в сообщении.

Учения «Морское взаимодействие-2021» проходят с 14 по 17 октября, российский военно-морской флот на маневрах представляют боевые корабли, в том числе большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», два базовых тральщика, подводная лодкой проекта 877 «Усть-Большерецк», а также ракетный катер и спасательный буксир.

Ранее в Японском море начались российско-китайские учения.