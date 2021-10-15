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Британским военным выделяют прогнившее жилье

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Военнослужащие британской армии, получающие субсидируемое жилье от Министерства обороны, все чаще сталкиваются с проблемами с жильем — вместо обещанного «комфортабельного жилья», военнослужащих и их семьи селят в прогнившие от сырости и изношенности квартиры и дома, сообщает газета The Daily Mail.

По данным отчета Офиса государственного контроля (NAO), по состоянию за прошлый год более трети из 80 000 военнослужащих и женщин, проживающих в субсидируемых британским Минобороны условиях, жили в «плохих» условиях.

Под этой категорией понимается загрязненность помещения асбестом, чрезмерный уровень сырости и заражение легионеллезом. В других случаях военнослужащие жаловались на прогнившие трубы и обрушение перекрытий.

В Минобороны Великобритании заявили, что планируют потратить до £200 млн на модернизацию 5000 субсидируемых жилищ. Однако, по сообщениям семей военнослужащих, работы по улучшению состояния жилищ проводятся либо частично, либо с большой задержкой.

Ранее стало известно, что свыше 50 объектов военные построят на Курилах.

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