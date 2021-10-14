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Терпящий бедствие в Черном море украинский корабль «Балта» буксируют в пункт базирования

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РИА «Новости»

Корабль U-811 «Балта» военно-морских сил Украины, получивший повреждения в Черном море, буксируют в пункт базирования в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Отмечается, что личный состав, который не был задействован в мероприятиях по борьбе за живучесть, доставлен в пункт постоянной дислокации, военные чувствуют себя хорошо.

«Дополнительно задействован личный состав аварийно-спасательного отряда ВМС Вооруженных Сил Украины, который находится на корабле и обеспечивает мероприятия по борьбе с живучестью», — говорится в сообщении.

13 октября сообщалось, что в Черном море терпит бедствие корабль ВМС Украины.

По словам народного депутата Украины Михаила Забродского, на место бедствия уже были направлены несколько спасательных кораблей, однако на данный момент ни одному из кораблей не удалось помочь «Балте», которая находится в критическом состоянии.

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