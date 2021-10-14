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В Японском море начались российско-китайские учения

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Pavlos Vrionides/AP

В Японском море стартовали совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2021», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

«В Японском море в период с 14 по 17 октября проводится совместное российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие -— 2021»», --говорится в сообщении.

Российский военно-морской флот на маневрах представляют боевые корабли, в том числе большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», два базовых тральщика, подводная лодкой проекта 877 «Усть-Большерецк», а также ракетный катер и спасательный буксир, уточнили в ВВО.

Со стороны военно-морских сил КНР задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

Отмечается, что в ходе учений экипажи кораблей РФ и Китая отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям и осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в установленном районе.

Как уточнили в Минобороны, совместные российско-китайские маневры впервые прошли в августе 2005 года, а начиная с 2012 года, проводятся ежегодные военно-морские учения «Морское взаимодействие», направленные на укрепление боеготовности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море.

Ранее сообщалось, что в ходе учений в Гвинейском заливе военнослужащие Северного флота РФ отработали освобождение судна от пиратов. По легенде учений, во время нападения на судно «пиратов» экипаж успел подать сигнал бедствия, на помощь ему прибыл российский боевой корабль.

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