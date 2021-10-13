Генсек НАТО заявил об отсутствии прогресса в диалоге между альянсом и Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии прогресса в диалоге между альянсом и Россией, сообщает издание Diario de Noticias.

«Отношения НАТО с Россией находятся на низком уровне. Я сожалею об этом, я много работал над укреплением диалога с РФ», — заявил Столтенберг.

Одним из примеров попытки укрепить диалог с Россией он назвал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2021 года.

«Но в нашем диалоге с Россией нет большого прогресса», — резюмировал Столтенберг.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова напрямую общаться с НАТО.

До этого НАТО приняло решение о высылке восьмерых российских дипломатов при альянсе и сокращении позиций еще двух. Общее число российских представителей в организации в Брюсселе было решено сократить с 20 до 10 человек.