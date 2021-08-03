Шойгу заявил о возросшей популярности российской армии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия стала востребованной даже среди девушек, а иностранцы заранее бронируют места на военный форум. Об этом сообщает KP.ru.

«С 1 августа на первые курсы военных вузов зачислено более 13 тысяч курсантов. Средний конкурс составил 3,5 человека на место, а по ряду специальностей — до 6 человек», — рассказал на селекторном совещании генерал армии.

По его словам, наибольшей популярностью пользуются командные вузы Сухопутных войск и Рязанское училище Воздушно-десантных войск.

Также, как отметил глава Минобороны, вырос интерес молодежи к освоению профессии военного моряка, а также инженерных специальностей, связанных с эксплуатацией новейших образцов вооружения и военной техники.

Министр напомнил, что девушки, желающие служить в войсках, могут поступать в девять вузов, в числе которых и Краснодарское летное училище. Конкурс в это заведение для представительниц прекрасного пола в этом году составил более 12 человек на место, а при поступлении в Военно-медицинскую академию – более 20 человек на место.

Шойгу обратил внимание на то, что интерес к российской армии и военной науке доказывает Международный военно-технический форум (МВТФ-2021), который пройдет в конце августа в Московской области. Представители военных ведомств из 81 страны уже изъявили желание посетить мероприятие.

Ранее Шойгу заявил о высочайшем уровне оснащения ВС РФ современной техникой и оружием.