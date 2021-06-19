Черноморский флот получил новейший гидрографический катер «Владимир Козицкий»

Черноморский флот России получил новейший большой гидрографический катер (БГК) «Владимир Козицкий». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) прошла торжественная церемония по подъему Андреевского флага и приему в состав флота катера проекта 23040Г.

В ближайшее время экипаж нового БГК начнет отработку курсовых задач. В ЧФ сообщили, что на текущей неделе флот получил другой большой гидрографический катер — «Борис Слободник».

«Владимир Козицкий» — пятый катер проекта 23040Г. Он предназначен для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 м.

Ранее сообщалось, что армия России получит почти 200 современных танков в 2021 году.