Украинский генерал заявил о нежелании «прислуживаться» после увольнения из ВСУ

Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ в своем Facebook объяснил, почему он ушел со службы в украинской армии.

«Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею», — написал он в соцсети.

По словам Кривоноса, это стало причиной его увольнения.

«Говорят, «нет должностей». Хотя их достаточно. Понимаю... команда из Офиса президента», — пояснил он.

Экс-генерал добавил, что для него это начало нового этапа борьбы с беспорядком, который царит в стране и армии. Он отметил, что теперь его «ничего не сдерживает» в этом противостоянии.

«На войне разрешены все приемы», — подчеркнул Кривонос.

В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский Украины снял Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Такое решение в офисе главы государства связали с деструктивной деятельностью генерала. Сам же военный назвал увольнение новогодним подарком.