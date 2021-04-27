Беспилотник ВВС США и британский самолет провели очередную разведку вблизи Крыма

Стратегический беспилотник RQ-4B Hawk военно-воздушных сил США и британский самолет RC-135W провели многочасовые полеты у границ России на Черном море во вторник, 27 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных мониторинговых ресурсов.

Отмечается, что американский беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, несколько часов парил вдоль морских границ Крыма и Краснодарского края. Он также пересекал воздушное пространство Грузии, где выполнял задание вблизи российских границ на Кавказе, Абхазии, Южной Осетии и Армении.

В этот же день к Крыму подлетел самолет радиоэлектронной разведки RC-135W военно-воздушных сил Великобритании. Он поднялся с авиабазы Уоддингтон в Англии. Самолет, пролетев над Украиной в район Черного моря, курсировал к западу от Крыма.

23 апреля палубные истребители F/A-18 военно-морских сил США сопроводили два российских Ту-142 на отдельных участках Тихого океана.

21 апреля стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведывательный полет в районе воздушного пространства Крымского полуострова, где до 24 апреля было введено ограничение на полеты воздушных судов.