Российский самолет «открытого неба» провел полет в новом качестве

Российский самолет Ту-214ОН, построенный для наблюдательных миссий в рамках Договора по открытому небу, провел полет в новом качестве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По словам источника, Ту-214ОН выполнил наблюдательно-разведывательный полет вдоль побережий Краснодарского края и Крыма. Самолет проверил маскировку российских военных объектов в указанном районе и протестировал способность региональной системы противовоздушной обороны засекать воздушные цели в режиме пассивной локации.

Полет продолжался более трех часов, одной из его целей была также оценка эффективности бортового наблюдательного оборудования, установленного в рамках ДОН, для выполнения задач в интересах Вооруженных сил России, добавил источник.

15 января Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе. Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября США завершили процедуру по выходу из ДОН.

Ранее стало известно, что после окончательного выхода России из Договора по открытому небу самолеты Ту-214ОН планируется использовать в разведывательных целях.