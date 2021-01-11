Начальник российского генштаба провел переговоры с американским коллегой

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с главой комитета начштабов ВС США Марком Милли вопросы безопасности и поддержания стабильности в мире. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА «Новости».

«Одиннадцатого января по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира.

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