Россия может начать наносить авиаудары по нарушителям границ
Минобороны России выступило с предложением разрешить военной авиации осуществлять бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправку ведомства к закону «О государственной границе РФ».
Уточняется, что такие действия смогут предупреждать нарушителей госграницы о возможности применения оружия на поражение.
Настоящий закон разрешает пограничным органам ФСБ и вооруженным силам Российской Федерации использовать оружие и боевую технику, чтобы отражать вооруженное вторжение на территорию страны. При этом перед его применением необходимо заявить о соответствующих намерениях.
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