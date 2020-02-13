Госдума утвердила закон о единых выплатах солдатам-срочникам

Государственная дума приняла в третьем чтении, в четверг, 13 февраля, законопроект о единых денежных выплатах военнослужащим по призыву в размере 2 тыс. рублей в качестве оклада, надбавок за осуществление связанных с риском для жизни задач и работу со сведениями, представляющими государственную тайну. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к документу также говорится, что соответствующие изменения касаются военнослужащих по призыву в ВС России с 1 января 2019 года, а в отношении военнослужащих по призыву в других федеральных органах исполнительной власти (федеральных государственных органах) — с 1 января 2020 года.

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