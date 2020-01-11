Канада просит США разъяснить причины убийство Сулеймани

Канада обратилась к США с просьбой объяснить причины для проведения операции по убийству генерала КСИР Касема Сулеймани. Об этом сообщает CBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что американские власти не уведомили руководство Канады о проведении соответствующих военных действий. При этом, по словам источника, Канада входит в международную коалицию, войска которой также находятся на территории Ирака.

Кроме того, собеседники СИ подчеркнули, что сложности во взаимодействии членов коалиции по ликвидации боевиков ИГ (организация запрещена в России)* возникают из-за отсутствия тесного сотрудничества между участниками, поскольку одно из государств «преследует свои цели, не до конца понятные партнерам».

В результате ракетных ударов со стороны США по территории близ аэропорта в Багдаде был убит генерал Сулеймани.

«Исламское государство» — запрещенная на территории России террористическая группировка.

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