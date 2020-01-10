Столтенберг: НАТО доверяет данным о поражении украинского Boeing иранской ракетой

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс доверяет сообщениям СМИ о попадании иранской ракеты в Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал на экстренной встрече Совета ЕС, в рамках которой обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке.

Он отметил, что у НАТО нет оснований не доверять этим данным, а также имеющимся видеоматериалам.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о наличии данных разведки, которые потдвержадют, что украинский лайнер был сбит иранской ракетой.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» упал после вылета из аэропорта Тегерана в среду, 8 января. В результате инцидента погибли все находившиеся на борту 176 человек. Среди них — 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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