СМИ: Россия способна уничтожить США десять раз

<img src="//img.gazeta.ru/files3/455/12182455/RTS2AYNP-pic905-895x505-80753.jpg">

Журналисты китайского издания Sohu отметили, что Россия способна уничтожить территорию США как минимум десять раз.

Вместе с тем в издании считают, что из-за ситуаций в Сирии и на Украине, а также других противоречий между Москвой и Вашингтоном, США могли бы нанести удар по России, однако боятся ответа.

В публикации напомнили, что Россия имеет ядерные боеголовки и средства их доставки, большое число баллистических ракет, а также площадки для запуска ракет морского базирования серии «Борей».

При этом китайские эксперты считают, что в случае войны между Россией и США, неизвестно, кто сможет одержать быструю победу. Однако они допускают, что в долгосрочной перспективе стать победителем способны силы США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минное море: какой может быть война России и США

— В США назвали основную цель России в случае глобальной войны