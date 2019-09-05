Украинская разведка обвинила Россию в подготовке боевых действий у своих границ

В Главном управлении разведки Украины заявили, что Россия якобы разрабатывает план ведения боевых действий на украинской территории, сообщает «Укринформ».

Спикер ведомства Вадим Скибицкий заявил, что угроза восстановления масштабных боевых действий остается, и Россия «поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск».

По его словам, в настоящее время завершается формирование трех новых российских дивизий вблизи украинской границы, которое якобы велось с 2015 года. Он также заявил, что Россия к концу 2019 - началу 2020 года якобы планирует завершить «меры, которые позволят иметь боеготовные соединения, способные действовать на нашем направлении».