Ракетный корабль «Смерч» оснастят новейшей артиллерийской установкой

На российский модернизированный малый ракетный корабль «Смерч» поставят новейшую артиллерийскую установку АК-176МА. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что АК-176МА оснащена цифровой системой управления.

Кроме того, она имеет новейшую оптико-электронной станцию, которая позволяет обнаруживать и уничтожать цели в любую погоду на большой дальности.

Уточняется, что установка может уничтожать даже бронированные объекты благодаря высокой плотности огня.

Заявляется, что корабль вернется в состав сил постоянной готовности флота до конца года после окончания испытаний.