Минобороны ответило на заявление о задержании Румынией танков

В Минобороны России опровергли информацию о том, что российские танки, предназначенные для военных сил Сербии, якобы не пустили на территорию страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого появилась информация, что румынские власти не пропустили в Сербию танки из России.

Согласно заявлению министерства, оно не направляло на территорию сербского государства какую-либо военную технику.

Там подчеркнули, что все подобные заявления являются «абсолютной ложью».

Кроме того, уточнили в Минобороны, экспорт военной продукции из России в Сербию осуществляется в соответствии с международным законодательством, а также в рамках двустороннего сотрудничества.