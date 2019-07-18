В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о готовности компании осуществить поставки российских Су-35 Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, о поставках можно будет договориться при наличии интереса со стороны Анкары.

«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», — заявил Чемезов.

Ранее американский президент Дональд Трамп дал комментарий в связи с поставками на турецкую территорию российских ЗРК С-400. По его словам, Турция не может больше полагаться на приобретение американских истребителей F-35. Трамп охарактеризовал контракт между Россией и Турцией как «несправедливый». Анкара не сможет в дальнейшем купить F-35.