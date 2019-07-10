7 детей подорвались на мине в Сирии
На юге-востоке сирийской территории из-за срабатывания мины, заложенной террористами, погибли дети. Об этом сообщает SANA.
Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в Даблане, находящемся в провинции Дейр-эз-Зор. В результате произошедшего семьдетей получили травмы живота, головы и шеи. Их госпитализировали, но они умерли от полученных травм.
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию.