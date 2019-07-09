Британский разведчик облетел Черноморское побережье

Самолет ВВС Великобритании устроил разведывательный полет над российским побережьем Черного моря, передает мониторинговый ресурс Plane Radar.

По сведениям, полученным с портала, радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 совершил круг в районе Новороссийска. Самолет приблизился к береговой линии 61,3 километра. Кроме того, разведывательное воздушное судно побывало в районе Севастополя, а затем отправилось на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США в акватории Черного моря.