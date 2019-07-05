Украина рассекретит оборонзаказ

Глава МВД Украины Украины Арсен Аваков заявил, что в следующем фискальном году планируется частично рассекретить некоторые позиции в гособоронзаказе, сообщает РИА «Новости».

Аваков отметил, что часто за этим грифом скрываются мошеннические схемы.

По его словам, необходимо снятие грифа «секретно» с большого количества позиций для проведения конкурсных закупок.

Ранее СМИ сообщали, что военная доктрина победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского предусматривает, что приоритетом гособоронзаказа Украины станут средства разведки, ПВО и связи.