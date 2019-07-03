Погибший подводник ждал прибавления в семье

Супруга одного из погибших офицеров на подлодке АС-12 «Лошарик» Дмитрия Соловьева должна в скором времени родить. Об этом сообщает сайт «kp.ru».

Как отмечается, 37-летний подводник был капитаном второго ранга и одним из первых, кто ценой своей жизни спас коллег во время ЧП на глубоководном аппарате.

По словам родственников погибшего, его супруга должна родить уже в сентябре.

«Жене брата скоро рожать, поэтому стараемся не названивать ей. У нее очень тяжелое состояние», — отметила сестра Дмитрия Светлана.

Она добавила, что у пары двое детей — мальчик и девочка. Светлана также подчеркнула, что Дмитрий никогда не рассказывал о своей службе и не жаловался.

Кроме того, по словам товарища погибшего, ему было тяжело надолго уходить в плавание, поскольку дома его ждала семья.

Ранее была названа возможная причина аварии в Баренцевом море.

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.