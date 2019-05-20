Зеленский подписал первый указ на посту президента

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ после церемонии инаугурации, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Отмечается, что с подписанием первого указа Зеленский принял на себя полномочия главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

«В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в документе.

На сайте президента также опубликован сам указ.

Ранее сообщалось, что Зеленский на церемонии инаугурации объявил о роспуске Рады.