Стоимость аудита «Укроборонпрома» назвали в Киеве
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос ответил на вопрос о стоимости аудита госконцерна «Укроборонпром». Об этом сообщает украинский «Пятый канал».
По его словам, аудит компании обойдется бюджету Украины в $5 млн.
Он также добавил, что властям Украины необходимо провести аудит «Укроборонпрома».
Кривонос подчеркнул, что данный шаг покажет иностранным инвесторам то, что Киев готов к сотрудничеству.
Ранее Кривонос заявил, что СНБО Украины принял решение ликвидировать «Укроборонпром».