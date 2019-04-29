Стоимость аудита «Укроборонпрома» назвали в Киеве

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Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос ответил на вопрос о стоимости аудита госконцерна «Укроборонпром». Об этом сообщает украинский «Пятый канал».

По его словам, аудит компании обойдется бюджету Украины в $5 млн.

Он также добавил, что властям Украины необходимо провести аудит «Укроборонпрома».

Кривонос подчеркнул, что данный шаг покажет иностранным инвесторам то, что Киев готов к сотрудничеству.

Ранее Кривонос заявил, что СНБО Украины принял решение ликвидировать «Укроборонпром».