Связанный с коррупцией в окружении Порошенко «Укроборонпром» ликвидируют

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ликвидировать государственный концерн «Укроборонпром». Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает РИА «Новости».

По его словам, вместо него будет создан новый государственный орган, у которого будут расширенные полномочия. Ему будут подчинены предприятия-участники концерна.

По словам Кривоноса, реформирование Укроборонпрома поможет уменьшить коррупционные риски в сфере оборонно-промышленного комплекса. Также будет ликвидировано «очень большое количество существующих фирм-прокладок».

Ранее сообщалось, что в Верховной раде предложили ликвидировать «Укроборонпром».

Скандал вокруг «Укроборонпрома» разгорелся после того, как Игоря Гладковского, сына соратника украинского президента Петра Порошенко и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского, обвинили в участии в «миллионных» хищениях в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко затем рассказал, что коррупционная схема хищений в «Укроборонпроме» заключалась в получении необходимых для победы в тендере справок в Государственной фискальной службе Украины, Службе безопасности Украины (СБУ) и Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).