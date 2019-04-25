О «военной доктрине» Зеленского рассказали СМИ

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Военная доктрина победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского предусматривает, что приоритетом гособоронзаказа Украины станут средства разведки, ПВО и связи. Об этом сообщает «НВ» со ссылкой на документ.

По данным портала, Зеленский намерен обеспечить прозрачность гособоронзаказа и создать конкурентные условия для частного бизнеса и госкомпаний.

Как отмечается, документ предусматривает отделение должности начальника генерального штаба от должности главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

При этом команда Зеленского планирует создать современную систему планирования и управления оборонными финансовыми и материальными ресурсами.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался возвращать Донбасс военным путем.