Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом сообщает БЕЛТА.
По его словам, американская сторона не поддерживает позицию Турции, которая закупила российское оборонительное оружие, необходимое для страны.
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«Вас тоже за это уже не критикуют, а пытаются избивать», — отметил Порошенко.
Он подчеркнул, что Турция приняла решение, как суверенное государство. Однако США критикуют ее за это, что, по словам Лукашенко, свидетельствует о том, что позиция Турции — правильная.
Ранее сообщалось, что в МИД Турции не исключили еще одной сделки с Россией по С-400.