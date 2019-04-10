В МИД Турции не исключили еще одной сделки с Россией по С-400

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не исключает еще одной сделки с Россией по С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, если США откажут Турции в ЗРК Patriot, то Анкара может и дальше закупать российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

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«Если США не продадут нам Patriot, то мы купим второй С-400, или другую систему ПВО», — заявил Чавушоглу.

Он добавил, что Вашингтон действует абсурдно, ставя под сомнение дальнейшее членство Турции в НАТО из-за покупки С-400.

Ранее сообщалось, что Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в Турцию.