В МИД России объяснили, почему США не нужны договоры по сокращению вооружений

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Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил в интервью журналу «Международная жизнь», что договоры по контролю над вооружениями противоречат политике США.

По словам Рябкова, отсутствие необходимости в соответствующих договорах сформировано по запросу «политической элиты».

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«Они мешают США, они опутывают США некой паутиной обязательств и держат США в ограниченном пространстве, если хотите», — сказал Рябков.

Он заключил, что такие договоры мешают Соединенным Штатам занимать позицию «тотального военного доминирования».

Ранее Рябков заявлял, что России готова показать США «спорную» ракету 9М729.