В МИД заявили о согласии России показать США «спорную» ракету 9М729

<img src="//img.gazeta.ru/files3/140/10794140/RIAN_02422602.HR.ru-pic905-895x505-22080.jpg">

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью журналу «Международная жизнь», что российская сторона готова проявить «беспрецедентную открытость» по вызвавшей споры ракете 9М729.

Рябков подчеркнул, что российская сторона готова показать США ракету 9М729, несмотря на то, что это не предусмотрено ДРСМД.

Реклама

«Мы готовы проявить беспрецедентную открытость по ракете 9М729, которая так тревожит американцев. Мы предложили им показ и брифинг по этой ракете», — сказал Рябков.

При этом замглавы МИДа отметил, что ожидают от США встречных уступок. В частности, «практические шаги по снятию наших озабоченностей по системам Aegis Ashore», которые размещены в Румынии и в скором времени должны появиться в Польше.

Ранее Рябков заявлял, что российская сторона не готова показать ракету 9М729.