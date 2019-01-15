WSJ: заявления России по СНВ в Вашингтоне назвали попыткой политизировать ядерный вопрос

Некоторые чиновники из администрации президента США Дональда Трампа рассматривают российские заявления по вопросу договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) как попытку «политизировать процедурные ядерные вопросы» и переписать условия договора, которые не устраивают Москву, пишет газета The Wall Street Journal.

«Россия, похоже, намерена подорвать еще одно соглашение о контроле над вооружениями своей лживой риторикой», — сказал WSJ высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

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В частности, речь идет о заявлении замглавы МИД РФ Сергей Рябкова, который в декабре 2018 года обвинил США в нарушении договора о СНВ.

На следующий день после его комментария Госдепартамент позвонил в российское посольство, чтобы уточнить, говорит ли заместитель главы МИД России от своего лица или от имени российского правительства. До сих пор Россия не ответила на запрос США, заявили американские чиновники газете.

Ранее сообщалось, что в США задумались о выходе из еще одного договора о сокращении вооружений.