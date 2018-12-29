В ДНР сообщили о попытке ВСУ продвинуться в «серой зоне» в Донбассе
Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики пытались продвинуться в нейтральную зону в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, военные ВСУ хотели продвинуться на Мариупольском направлении.
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Он также добавил, что две группы украинских военных попытались скрытно подойти к позициям ДНР.
Басурин подчеркнул, что речь идет о нейтральной зоне на юге Донецкой области.
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