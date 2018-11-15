Politico: Трамп подтолкнул Европу к созданию независимой от США армии

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Президент США Дональд Трамп неоднократно подталкивал союзников по НАТО к более серьезному подходу к обороне, и теперь Европа создаст собственную армию, которую и хотел Трамп, пишет Politico.

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать европейскую армию, которое вскоре поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель, говорит о том, что страны начинают осознавать необходимость самостоятельности и независимости от США в вопросах безопасности, отмечается в материале. Это как раз именно то, чего и хотел Трамп.

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Politico пишет, что спустя два года после президентских выборов в США европейцы начинают воспринимать Дональда Трампа серьезно и буквально. И теперь они пришли к тому, что им нужен «европейский ответ», отмечается в материале.

Ранее американский лидер зачастую сетовал на то, что США тратят слишком много, чтобы защитить своих богатых европейских союзников по НАТО, напоминает Politico.

Намерением создать европейскую армию на фоне надвигающихся выборов в европейский парламент, французский президент хочет доказать, что единый и сильный Европейский союз сможет защитить своих граждан, пишет журнал.

Ранее Меркель назвала одну из причинhttps://www.gazeta.ru/army/news/2018/11/13/12284581.shtml создания европейской армии.